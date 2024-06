Ultimatum Calhanoglu, l’Inter ha fretta: sostituto soffiato alla Juve

Non sta facendo certo salti di gioia l’Inter davanti all’evoluzione del caso Calhanoglu. La richiesta di aumento dell’agente Gordon Stipic ha irritato non poco il club nerazzurro, considerando che appena un anno fa il contratto del centrocampista turco era stato rinnovato con un ritocco importante dell’ingaggio.

La dirigenza vuole adesso capire realmente le intenzioni del centrocampista e si aspetta in tempi brevi un’offerta ufficiale da parte del Bayern Monaco. L’obiettivo del club nerazzurro è di evitare che il caso possa trascinarsi oltre il 13 luglio, data fissata per l’inizio della nuova stagione interista. Da qui la fretta di chiudere la questione anche andando incontro ad una cessione, nel giro comunque di poche settimane.

Come scritto da La Gazzetta dello Sport, quest’ansia nerazzurra nasce soprattutto dalla necessità di dover trovare eventualmente sul mercato dei sostituti che siano all’altezza di Calhanoglu. Impresa assolutamente non semplice considerando che l’ultima Inter di Simone Inzaghi è stata fondata proprio sui tempi di gioco del centrocampista turco.

Tra i possibili candidati, ad esempio, potrebbe acquisire forza Khephren Thuram. L’Inter ha un canale aperto con la famiglia e potrebbe sfruttare la presenza in rosa del fratello Marcus per convincerlo. Il centrocampista del Nizza sta però trattando da giorni con la Juventus e sembra essere interessato al trasferimento in Italia. In questo caso, il tempismo potrebbe dunque risultare decisivo per soffiare ai bianconeri il colpo francese.