ALLARME infortuni: 2 titolari a rischio per Inter-Barcellona

Il primo atto di Barcellona-Inter è stato molto spettacolare con un pareggio per 3-3 che ha lasciato tutto in equilibrio per la gara di ritorno che si giocherà martedì 6 maggio alle ore 21 a San Siro. I tifosi nerazzurri sono già accorsi molto numerosi al botteghino del Meazza per assicurarsi un biglietto per questa speciale partita.

Inter-Barcellona però potrebbe essere una partita senza alcuni elementi molto importanti. L’allenatore nerazzurro Simone Inzaghi ha parlato delle possibili assenze di due suoi elementi chiave come Pavard e Lautaro Martinez. Anche in casa blaugrana ci sono però delle notizie poco confortanti per due giocatori chiave della squadra.

Sky Sport ha infatti reso noto che Jules Koundé, uscito al 42′ del primo tempo molto dolorante, ha subito un infortunio al bicipite femorale ed è quindi a serio rischio di saltare la sfida di ritorno a San Siro. Anche Robert Lewandowski, centravanti assente già nel match d’andata, non è vicino la recupero e ad oggi pare complicato un suo rientro.