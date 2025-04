Inzaghi PESSIMISTA su Lautaro: “Ho qualche dubbio”

Al termine della partita contro il Barcellona che ha visto una grande Inter ottenere un 3-3 molto importante in ottica semifinale di ritorno, il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi ha commentato il match di Champions League ai microfoni di Prime Video. Queste le sue dichiarazioni:

Come commenta questa partita? “C’è grandissima soddisfazione, abbiamo fatto una grande gara. Ancora non capisco il perché del gol annullato, abbiamo giocato una grande gara contro la squadra più forte al mondo in questo momento. Questi episodi possono fare la differenza ma non cambia nulla su cosa provo per questi fantastici ragazzi”.

Cos’è cambiato nel secondo tempo? “Abbiamo cercato di aggiustare qualcosina, dall’altra parte ho visto un calciatore che negli ultimi 8-9 anni non ho visto. Yamal ci ha creato grandissimi problemi, andava raddoppiato ma poi si aprivano spazi da altre parti. Alla distanza è calato il ritmo anche loro perché hanno fatto tantissime partite”.

Sulle fasce con Dumfries avete fatto male al Barcellona? “Lo si conosce, sappiamo che loro adottano questa tattica che gli sta portando a vincere trofei, è una strategia che paga ma rischiosa. Hanno fatto 150 gol in stagione con grandissima qualità ma noi abbiamo fatto una partita ben organizzata”.

Come sta Lautaro? “Ha avuto questo problemino purtroppo, veniva da 8 partite di fila. Quest’anno abbiamo avuto diversi infortuni, non avevamo Thuram e anche Taremi ha avuto dei problemi ma oggi è entrato molto bene. Il capitano oggi ha dovuto alzare bandiera bianca, speriamo di non perderlo ma ho qualche dubbio”.

Avrebbe messo la firma per un pareggio? “Questo risultato di 3-3 lo avevamo fatto anche nel girone 3 anni fa. Sono contento per i nostro tifosi e per quello che ci hanno dedicato, i ragazzi lo hanno sentito e hanno fatto una grandissima prova. Vogliamo ripeterci al ritorno sapendo che chi vince farà un’altra finale mentre chi perde purtroppo uscirà”.

Cosa le è mancato ultimamente? “Thuram e Dumfries ci sono mancati molto nelle ultime partite, alla fine con Calhanoglu ammonito e loro due reduci da infortuni ho dovuto cambiarli. Hanno fatto una grande gara perché sono importanti in una stagione con tante partite di grande livello”.

Ai microfoni di Sky Sport il tecnico nerazzurro ha poi aggiunto: “Abbiamo fatto una grandissima partita contro la squadra più forte al mondo. Ho fatto i complimenti ai ragazzi e guardiamo con fiducia al ritorno. Sarà una finale e ci prepareremo nel migliore dei modi”.

Cosa dobbiamo fare in più al ritorno? “Dovremo dare seguito a questa partita fatta benissimo. C’è anche un po’ di amarezza, ma avevamo di fronte una grandissima squadra e Yamal è un talento che nasce ogni 5 anni. Mi ha impressionato, ma come i miei giocatori” “Lautaro al ritorno? Vediamo, ma era all’ottava di fila e quando giochi così tanto lo devi mettere in preventivo. Dumfries e Thuram li ho tolti per paura succedesse qualcosa”.

Cosa fare in più su Yamal? “Sono contento di quello fatto dai giocatori, lo abbiamo triplicato e qualcun altro rimane libero. Hanno grandissimi giocatori, ma anche loro hanno visto di avere di fronte una grandissima squadra”.