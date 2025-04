L’ANNUNCIO di Inzaghi sul recupero di Pavard per Inter-Barça

In una serata positiva per l’Inter che ha pareggiato 3-3 sul campo del Barcellona nella semifinale d’andata di Champions League esprimendo un bel gioco, i nerazzurri hanno dovuto fare i conti con l’infortunio di Lautaro Martinez che si è fermato nel corso della prima frazione di questa super sfida.

L’argentino è il secondo nome nella lista infortuni nerazzurra perché si unisce a Benjamin Pavard che si è fatto male domenica scorsa a San Siro contro la Roma. Tutti i tifosi dell’Inter sperano che il difensore francese possa recuperare in tempo per la gara di ritorno contro il Barcellona, in programma martedì sera.

Di questo argomento ha parlato l’allenatore nerazzurro, Simone Inzaghi in conferenza stampa utilizzando queste parole che hanno fatto calare l’ottimismo: “Pavard sicuramente non per il Verona e ci sono poche speranze per il ritorno con il Barcellona. In questo momento ha qualche problemino, vediamo”.