Inter si QUALIFICA in finale di Champions League se…

L’Inter continua a sfornare grandi prestazioni in Champions League e lo fa anche in semifinale d’andata contro il Barcellona ottenendo un 3-3 e portandosi in vantaggio per ben due volte, grazie ai bellissimi gol di Dumfries e Thuram sul campo dei blaugrana.

Tra sei giorni, martedì 6 maggio alle ore 21, l’Inter scenderà in campo a San Siro per il match di ritorno di queste semifinali di Champions League. Ma cosa dovrà fare per passare il turno? Tutto è rimasto sostanzialmente invariato dato che il pareggio per 3-3 lascia il computo in equilibrio.

Chi riuscirà a vincere nei 90 minuti tra Inter e Barcellona andrà quindi avanti e otterrà il pass per la finale di Monaco di Baviera. In caso di parità nei 90 minuti si andrà invece ai supplementari e se anche al 120′ non ci sarà un vincitore, ecco che saranno i calci di rigore a stabilire chi passerà il turno.