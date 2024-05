L’Inter fa il bis, nuovo Thuram a costo zero: la data del colpo

Dopo l’incredibile rendimento evidenziato da Marcus Thuram alla sua prima stagione all’Inter, il club nerazzurro ha intenzione di riprovarci e sembra essere tentato dall’idea di aggiungere alla rosa nerazzurra anche il fratello Khephren.

Il centrocampista di proprietà del Nizza, che negli ultimi anni è stato accostato sia all’Inter che alla Juventus, potrebbe tornare in cima alla lista dei desideri dei dirigenti nerazzurri. Come riportato dal Corriere dello Sport, il club starebbe studiando un piano ben preciso di comune accordo con la famiglia Thuram per replicare l’affare già andato in scena un anno fa.

Khephren, infatti, tra dodici mesi andrà in scadenza di contratto con il Nizza e non sembra avere alcuna intenzione di rinnovare. Anzi, come riportato nei giorni scorsi in Francia, non è da escludere un addio anticipato del classe 2001 già questa estate a prezzo di saldo rispetto alla sua valutazione.

Alto 192 centimetri, Khephren Thuram ha caratteristiche fisiche e tecniche che farebbero comodo al centrocampo dell’Inter. Sia il fratello Marcus, con il quale il rapporto è strettissimo, che il padre Lilian hanno già iniziato a raccontargli di quanto stimolante sia l’ambiente nerazzurro. Due sponsor molto influenti che potrebbero convincere il ragazzo ad andare in scadenza ed attendere la chiamata del club interista.