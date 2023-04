Tutto pronto al Castellani per Empoli-Inter, gara valida per la 31a giornata di Serie A. I nerazzurri hanno assolutamente bisogno di una vittoria per uscire da un tunnel negativo che in campionato dura ormai da troppe partite. Periodo abbastanza buio anche per gli uomini di Zanetti, che da inizio febbraio hanno vinto una sola gara.

Segui la partita con le pagelle in diretta di Passione Inter:

HANDANOVIC 6.5 – Attento su Cambiaghi, è molto bravo anche su Baldanzi.

D’AMBROSIO 6 – Gara attenta, con qualche tentativo di sortita offensiva, ma senza reale convinzione.

DE VRIJ 5.5 – Sorpreso da Cambiaghi alle spalle, poi tiene botta anche se risulta sempre un po’ troppo sorpreso.

ACERBI 6 – Prova a proporsi con costanza a supporto della manovra offensiva, ma non abbastanza preciso per trovare una giocata interessante.

BELLANOVA 6 – Tecnicamente troppo impacciato, ma è una delle poche armi offensive dell’Inter. Anche nella ripresa è molto propositivo, ma gli manca la precisione nell’ultimo passaggio.

GAGLIARDINI 5.5 – Tocca pochi palloni e, allora, prova a scuotersi con un paio di conclusione dalla distanza. Nel complesso, mediocre in entrambe le fasi

BROZOVIC 6 – Primo tempo inguardabile: troppo impreciso e molto sottoritmo. Rimedia a inizio ripresa, propiziando il gol di Lukaku con un ottimo scambio stretto.

CALHANOGLU 5.5 – Rimane impantanato in una gara troppo passiva, senza grandi movimenti con il pallone e con poco supporto alla squadra in fase di non possesso. Da una sua verticalizzazione nasce il gol di Lukaku, ma non combina molto altro.

GOSENS 5.5 – Prova a farsi vedere con propositività, ma non trova mai spunti interessanti.

LUKAKU 6.5 – Primo tempo difficile, con tanti errori, ma nella ripresa è Bravo a trovare subito la fiammata in avvio di ripresa, con una chirurgica conclusione di destro. Il gol lo scioglie e sembra trovare meglio la posizione sul campo.

CORREA 5.5 – Più attivo di Lukaku, prova a svariare per creare linee di passaggio. Nel finale di primo tempo, ha una buona occasione, ma non riesce a trovare altri spunti interessanti e finisce per isolarsi un po’.

INZAGHI 6 – Avvio di gara in versione Serie A: la manovra è troppo lenta e prevedibile. Il primo tempo, così, scivola via senza particolari guizzi. La sua squadra si scuote a inizio ripresa e trova un vantaggio improvviso.