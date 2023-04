A pochi minuti da Empoli-Inter, 31a giornata di Serie A, il tecnico nerazzurro, Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni di Sky Sport, soffermandosi anche sulla squalificata revocata a Lukaku.

IMPEGNI – “Conosciamo il calendario da affrontare. Oggi è una partita importantissima e, come già detto a più riprese, ho bisogno di tutti. C’è stato qualche cambio, ma sono fiducioso”.

CONCENTRAZIONE – “Quello che più conta deve essere la nostra forza di lavorare da squadra, tutti insieme. Affrontiamo una partita ogni due giorni e mezzo, quindi ci sarà bisogno di lucidità, di forza e di aiuto da parte di tutti. In questi due giorni, al di là della qualificazione ho visto la squadra concentrata”.

SQUALIFICA LUKAKU – “Sono contento per lui e per il messaggio mandato dalla Federazione. Soprattutto ai giovani per la lotta contro il razzismo”.