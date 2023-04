Dopo la grande festa europea, l’Inter torna a focalizzarsi sul campionato. Al Castellani, i nerazzurri affrontano in trasferta l’Empoli, nella 31a giornata di Serie A. Gli uomini di Inzaghi hanno assolutamente bisogno di una vittoria per continuare la lotta per un posto nella prossima Champions League.

In ogni caso, il tecnico interista decide di non rinunciare a un ampio turnover, cambiando ben 9 giocatori rispetto alla gara contro il Benfica.

Le formazioni ufficiali di Empoli-Inter: