Empoli-Inter è una partita fondamentale per i nerazzurri, obbligati a trovare la vittoria per non perdere ulteriore terreno in campionato. La gara del Castellani, però, può rappresentare anche una grande occasione in chiave di mercato.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, infatti, l’Inter osserva con attenzione due grandi talenti della squadra toscana: Fabiano Parisi e Tommaso Baldanzi. Entrambi piacciono da tempo alla dirigenza nerazzurra. Chissà che i due non possano seguire la strada di Asllani, approdato all’Inter dall’Empoli la scorsa estate.