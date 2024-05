Inzaghi: “Stimolo 98 punti. E complimenti alle italiane in Europa”

Poco prima di Frosinone-Inter, il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi si è soffermato ai microfoni di Dazn per analizzare i temi del match valido per la 36a giornata di Serie A. Queste le sue parole:

FROSINONE – “Conosciamo le difficoltà di questa partita, che sarà difficile. Fra i nostri c’è qualche piccolo acciacco e qualche fatica, com’è normale che sia. Abbiamo avuto una tranquilla settimana di lavoro“

ITALIANE IN EUROPA – “Complimenti a Fiorentina e Atalanta per le finali raggiunte e anche alla Roma, che aveva rimesso in piedi una qualificazione e avrebbe meritato di giocarsela ai supplementari“

98 PUNTI – “Stimolo 98 punti? Assolutamente, gli stimoli ci sono sempre. L’ultima partita non è stata buona tecnicamente, ma la squadra ci ha provato e ha messo impegno. Eravamo dispiaciuti e stasera proveremo a fare meglio“.