Frosinone-Inter, le formazioni UFFICIALI: fuori Mkhitaryan

Dopo la vittoria contro il Torino a San Siro e la sconfitta di Reggio Emilia con il Sassuolo, l’Inter è pronta a vivere la terza partita da campione d’Italia in carica, nuovamente in trasferta. Al Benito Stirpe i nerazzurri affrontano il Frosinone di Eusebio DI Francesco, pienamente invischiato nella lotta retrocessione.

Simone Inzaghi conferma le indiscrezioni della vigilia e opta per sette cambi rispetto alla sfida del Mapei Stadium. Si rivede tra gli altri Bisseck, confermati Frattesi e Asllani, ma la vera notizia è che riposa Mkhitaryan (non succedeva da fine settembre a Salerno). Si rivedono tra i titolari Barella e Dimarco, mentre in attacco cambia interamente la coppia: da Lautaro-Sanchez di sabato scorso, ecco il tandem Thuram-Arnautovic.

Di seguito le formazioni ufficiali di Frosinone-Inter: