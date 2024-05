Serie A, data e orario di Inter-Lazio: è UFFICIALE

Dopo una lunghissima attesa, ora è ufficiale: la Lega Serie A ha finalmente comunicato il programma completo della 37esima giornata di campionato.

Per quanto riguarda Inter-Lazio, match che ha già fatto registrare il tutto esaurito, si giocherà domenica 19 maggio alle ore 18.00. Al termine della gara, come previsto, avverrà la cerimonia di consegna dello Scudetto vinto dai nerazzurri per il campionato 2023/24.

Una volta conclusa la premiazione, inoltre, vi sarà il concertone organizzato dall’Inter per i suoi tifosi che vedrà protagonisti due grandi artisti di fede nerazzurra come Ligabue e Tananai.

Questo il programma completo con anticipi e posticipi della 37esima giornata di Serie A: