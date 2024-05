Blitz per Gudmundsson e scambio: contromossa Inter

Prosegue l’appassionante corsa di mercato nei confronti di Albert Gudmundsson. Grazie ai 14 gol messi a segno sino a questo momento in campionato, l’attaccante del Genoa è diventato insieme a Zirzkee il calciatore rivelazione dell’ultima Serie A. Non solo, perché anche sul mercato il suo nome è destinato a far discutere da qui alle prossime settimane.

Come sappiamo, Gudmundsson è stato indicato come principale obiettivo per l’attacco dell’Inter. Il Grifone valuta il suo cartellino 30 milioni di euro ed è disponibile a trattare possibili contropartite all’interno dell’affare. Ad ostacolare i piani dei nerazzurri, però, potrebbe essere il poco tempo a disposizione.

Fino al prossimo 20 maggio, giorno in cui scadrà il prestito di Oaktree, l’Inter avrà pochissimo margine di manovra sul mercato. Prima di investire in entrata, inoltre, il club nerazzurro dovrà cercare di liberare spazio in uscita. L’obiettivo della società è quello di incassare un cospicuo tesoretto dai calciatori di rientro dai vari prestiti che non rientrano adesso nel progetto sportivo di Inzaghi: tra questi Valentin Carboni, Agoumé e Satriano.

Nel frattempo, chi potrebbe approfittarne è la concorrenza. Come riportato da Team Talk, in Premier League grandi club come Tottenham e Manchester United hanno inserito il nome dell’islandese nella propria agenda di mercato. Gli Spurs, in particolare, avrebbero già programmato un incontro con il Genoa.

In virtù degli ottimi rapporti instaurati in occasione dell’affare Dragusin, il Tottenham vorrebbe replicare un’altra operazione con il Grifone. Da gennaio, tra l’altro, a Genova è stato spedito in prestito Spence, calciatore che ha avuto un buon impatto e che il club ligure vorrebbe trattenere. Di questo si parlerà dunque nell’incontro in programma nel giro di poche settimane tra le due società, nel corso del quale la dirigenza londinese tenterà di proporre il cartellino dell’esterno inglese all’interno della trattativa per Gudmundsson.

Da parte dell’Inter, che tra le altre cose dovrà liberare uno slot in avanti con Arnautovic primo indiziato a fare le valigie, servirà al più presto una contromossa per non farsi sorprendere dal Tottenham.