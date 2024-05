Frosinone-Inter, gara valida per la 36a giornata di Serie A. Al Benito Stirpe, i campioni d’Italia di Simone Inzaghi vogliono ritornare al successo per chiudere bene il campionato del 20° scudetto e inseguire l’obiettivo 98 punti. A partire dalle ore 20.45, qui su PassioneInter.com in diretta la cronaca live minuto per minuto di Frosinone-Inter!

FROSINONE (3-4-2-1): 31 Cerofolini; 20 Lirola, 33 Bonifazi, 5 Okoli; 19 Zortea, 36 Mazzitelli, 12 Reinier, 32 Valeri; 18 Soulé, 4 Brescianini; 70 Cheddira.

A disposizione: 1 Frattali, 37 Palmisani, 3 Marchizza, 7 Baez, 8 Seck, 9 Kaio Jorge, 11 Cuni, 14 Gelli, 16 Garritano, 17 Kvernadze, 21 Harroui, 27 Ibrahimovic, 29 Ghedjemis, 30 Monterisi.

Allenatore: Eusebio Di Francesco.

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 31 Bisseck, 6 De Vrij, 30 Carlos Augusto; 36 Darmian, 16 Frattesi, 21 Asllani, 23 Barella, 32 Dimarco; 9 Thuram, 8 Arnautovic.

A disposizione: 12 Di Gennaro, 77 Audero, 2 Dumfries, 5 Sensi, 7 Cuadrado, 10 Lautaro, 14 Klaassen, 17 Buchanan, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 28 Pavard, 70 Sanchez, 95 Bastoni.

Allenatore: Simone Inzaghi.

Arbitro: Giua.

Assistenti: Scatragli, Di Gioia

Quarto ufficiale: Prontera.

VAR: Paterna.

Assistente VAR: Doveri.