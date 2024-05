FOTO – Gli juventini INSULTANO Thuram per la festa Scudetto

La premiazione per la vittoria dello Scudetto al termine di Inter-Lazio, è stata l’occasione per i giocatori nerazzurri per festeggiare il successo insieme ai propri famigliari. Tra questi c’era anche Lilian Thuram, padre di Marcus, che per l’occasione ha anche indossato la maglia interista.

Un dettaglio non preso bene dai tifosi della Juventus, che hanno tempestato di insulti vergognosi l’ex bianconero nei commenti dei post sul suo profilo Instagram. Di seguito un esempio: