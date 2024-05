Sono le ore della festa, delle grandi celebrazioni per lo scudetto della seconda stella, ma anche dell’attesa per l’ormai probabile passaggio dell’Inter da Zhang ad Oaktree. Al Castello Sforzesco, davanti a oltre 700 invitati, l’amministratore delegato nerazzurro Beppe Marotta prende le parola durante la grande serata interista e nel suo discorso rassicura nuovamente i tifosi in vista del prossimo futuro: “Ho detto che smetterò nel 2027? Nella vita si può sempre cambiare idea. Se si va avanti cosi è difficile smettere. Non abbiamo paura, siamo l’Inter. Abbiamo nuove strategie, alzeremo l’asticella” le parole riportate da Sky.