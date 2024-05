Lautaro-Inter, c’è aria di rinnovo: “Siamo vicini”

Nonostante l’incertezza sul futuro della proprietà, proprio dal mercato potrebbe arrivare presto una grande notizia per l‘Inter. Come annunciato questa mattina da Lautaro Martinez sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, l’accordo per il nuovo contratto dovrebbe arrivare a breve una volta sistemati gli ultimi dettagli con il club. Per l’ufficialità, però, potrebbe comunque dipendere dai tempi tecnici del passaggio da Suning a Oaktree.

Le parole del capitano nerazzurro: “Siamo vicini, mancano solo un paio di cosette… Ho detto ‘in settimana’ perché poi finisce il campionato e volevo definire tutto prima della Coppa America. Mi rendo conto che la situazione societaria possa ritardare tutto: noi parliamo con Marotta e Ausilio, ma dipende anche dalla proprietà… Aspettiamo, non so cosa accadrà da qui alla prossima settimana, ma non ci sono problemi tra di noi”.