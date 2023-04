FOTO – Empoli-Inter, è tornato Big Rom: che BOTTA sul 2-0!

Lukaku è stato il grande protagonista assoluto di Empoli-Inter: una doppietta e l’assist per Lautaro Martinez, per il ritorno della Lu-La. Inoltre, si sono visti lampi del vero Big Rom. Soprattutto in occasione del secondo gol.

Il belga ha segnato una rete delle sue, isolandosi in uno contro uno e fulminando Perisan con un diagonale micidiale. Una conclusione potentissima, come dimostra il fermo-immagine qui sotto.