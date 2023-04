Sono stati otto i minuti che Simone Inzaghi ha concesso questo pomeriggio ad Asllani al ritorno per la prima volta da avversario al Castellani contro l’Empoli. Il centrocampista albanese, cresciuto interamente nel settore giovanile del club toscano, ha comprensibilmente lasciato un ottimo ricordo da quelle parti, come dimostrato dal bagno di folla che lo ha accolto fuori dallo stadio al termine dell’incontro.

Come si può osservare dalle immagini catturate da Sportitalia, il centrocampista albanese si è intrattenuto per qualche minuto per salutare i suoi vecchi tifosi, firmare autografi e scattare qualche selfie in un clima di grande familiarità. Se in campo a rubare la scena nella vittoria ritrovata dall’Inter sono stati soprattutto Lautaro Martinez e Romelu Lukaku, fuori il vero protagonista è stato Kristjan Asllani.