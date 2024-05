Ritorno clamoroso di Conte: il club lo richiama, offerta FOLLE

Dopo aver lasciato l’incarico al Tottenham nel marzo 2023, Antonio Conte aveva deciso di prendersi del tempo prima di tornare alla guida di una panchina. Ed ecco che dopo essere rimasto ai box per oltre un anno, l’allenatore leccese è pronto a tornare in sella.

In Italia sono pochi i club che possono permettersi l’ingaggio dell’ex tecnico dell’Inter. Il Napoli è l’unica società che di recente, dopo il tentativo di gennaio, è tornata alla carica nei suoi confronti. La destinazione, però, non sembra convincere totalmente l’ex commissario tecnico della Nazionale Italiana.

Stando a quanto riportato da Repubblica, per Conte potrebbe esserci un clamoroso ritorno di fiamma. Pare infatti che il ricchissimo Todd Boehly sia disposto ad offrire al tecnico un ingaggio faraonico per favorire il suo ritorno sulla panchina del Chelsea la prossima estate.

A Londra, oltre ad uno stipendio da capogiro, avrebbe a disposizione anche risorse quasi illimitate da investire sul mercato in entrata. Conte, che in cuor suo vorrebbe tornare ad allenare in Italia, difficilmente potrebbe respingere un assalto di questo calibro da parte di un club che sta vivendo uno dei momenti più difficili della sua storia recente e nel quale avrebbe tutto da guadagnare.