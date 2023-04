Inter, finalmente una vittoria! In Serie A mancava da più di un mese

Il 3-0 contro l’Empoli è un risultato molto importante per l’Inter e tutt’altro che scontato. I nerazzurri, infatti, non vincevano in campionato da un mese e mezzo. L’ultimo successo in Serie A, infatti, risaliva allo scorso 5 marzo: Inter-Lecce 2-0.

Da lì in poi, erano arrivate 5 partite senza vittorie: 4 sconfitte e 1 pareggio. In trasferta, addirittura, i 3 punti non arrivavano dallo scorso 28 gennaio: Cremonese-Inter 1-2. Il risultato del Castellani, allora, ha un valore ancora più grande e potrebbe infondere un po’ di ottimismo in casa nerazzurra. A partite da Lukaku e Lautaro Martinez, entrambi a segno.