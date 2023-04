FOTO – Empoli-Inter, Lukaku ESULTA a MODO SUO sotto la curva!

Empoli-Inter è stata una giornata speciale per Romelu Lukaku, che ha ritrovato il gol su azione in Serie A, che mancava dalla prima giornata. Big Rom, però, non si è fermato qui e ha anche trovato la seconda rete, con un’azione personale tipica del suo repertorio.

Dopo la seconda rete, il belga è andato sotto il settore occupato dai tifosi dell’Inter e ha esultato a modo suo: dito alla bocca e l’altra mano sulla fronte, a emulare il saluto militare. Quel gesto che gli era costato una squalifica ingiusta, poi revocata. Lukaku è tornato, e per i nerazzurri non poteva esserci notizia migliore.