Dopo il successo 3-0 contro l’Empoli, Simone Inzaghi è intervenuto ai microfoni di Sky Sport e Dazn, per commentare la prestazione dell’Inter al Castellani.

Ecco le sue parole:

SKY SPORT

PRESTAZIONE – “Partita importante e interpretata. Il primo tempo abbiamo avuto il dominio, ma siamo stati lenti nella circolazione. Poi nel secondo tempo il gol iniziale ci ha sbloccati e abbiamo vinto una partita importante a cui tenevamo molto”.

ROTAZIONI – “Oggi c’erano alcuni giocatori che avevano giocato meno e sono stati strepitosi. Ho ricevuto ottimi segnali, ma non avevo dubbi”.

LUKAKU – “L’importante è poter scegliere. Ora ho la fortuna di avere i quattro attaccanti in buone condizioni e non può essere un problema. Squalifica? Contento per lui e per noi, ma penso che prima di tutto sia stato un segnale della Federazione per i giovani contro il razzismo.

JUVENTUS – “Oggi ho fatto riposare chi doveva. Ho delle idee, ma mancano ancora due giorni alla partita. Siamo contenti di poterci giocare una semifinale davanti ai nostri tifosi e faremo un’ottima partita”.

DUBBI – “Il lavoro dell’allenatore è una scelta continua. Oggi D’Ambrosio ha fatto una grande partita, così come Bellanova. Ho la fortuna di avere tutti a disposizione, a parte Skriniar. Non sarà un problema scegliere”.

PRIMO TEMPO – “Sapevamo che l’Empoli è una squadra organizzata con un modulo particolare. Nel primo tempo, la circolazione di palla è stata alta. Volevamo tenere impegnati i loro terzini con i nostri esterni alti. Abbiamo avuto il controllo, ma abbiamo perso due palloni importanti che una squadra come la nostra non deve perdere, perché abbiamo rischiato di compromettere una gara controllata discretamente”.

FRATELLO – “Io penso che abbia detto la verità quando ha risposto ‘semifinale perfetta’. Ho un ottimo rapporto con lui. Normale che lui tifi il Milan, ma dall’altra parte c’è suo fratello. In qualsiasi modo vada sarà contento”.

DAZN

PARTITA – “Primo tempo avevamo il predominio ma eravamo lenti nella circolazione, sapevamo di poter fare meglio. Il gol di Romelu nel secondo tempo ci ha favorito, ma oggi era difficile a 72 ore dal match con il Benfica, ho fatto i complimenti alla squadra”.

SEGNALI – “Ottima risposta, bellissimi segnali da calciatori che non giocavano da diverso tempo, ma non avevo dubbi. C’erano tanti calciatori che venivano da una serie lunghissima di partite, quella di oggi è una vittoria importante. Adesso abbiamo questa semifinale di Coppa Italia che abbiamo voluto con tutte le nostre forze e cercheremo di fare del meglio nel nostro stadio”.

LUKAKU – “È importantissimo, lo avevamo preso per queste giornate. Sappiamo quanto ha sofferto lui e quanto abbiamo sofferto noi, per un allenatore è bello avere problemi di abbondanza in attacco. Un problema che voglio avere in tutti i reparti, eccetto Skriniar mercoledì saranno tutti a disposizione. Quello della Federazione con Lukaku è un bellissimo gesto per il calcio e un esempio per tutti i giovani”.

EURODERBY – “Sarà una sfida importante con una finale in palio nella manifestazione più importante d’Europa, ma prima ci sono altre sfide da affrontare. Non abbiamo nemmeno il tempo di pensarci, ora abbiamo il viaggio di ritorno e domattina saremo in campo, poi il giorno dopo ci sarà la rifinitura. Questo calendario è folle, bisogna essere più forti di tutto senza alibi”.

LU-LA – “Lu-La? Lukaku aveva riposato con il Benfica, Lautaro aveva riposato col Monza. Dzeko e Correa non tirano mai indietro il piede quando li chiamo in causa, ho la fortuna di poter scegliere”.

CALHANOGLU-BROZOVIC – “Calhanoglu e Brozovic insieme? Lo hanno dimostrato l’anno scorso nella cavalcata fatta nelle coppe, hanno giocato spesso insieme. Brozo quest’anno è mancato tantissimo, Mkhitaryan è stato strepitoso. Gagliardini non sbaglia mai l’opportunità quando viene chiamato in caso e Asllani sta crescendo tantissimo”.