L’Inter non lo riconferma e lo mette in vendita: deciso il primo addio

Come annunciato più volte da Beppe Marotta negli ultimi giorni, a parte i calciatori giunti in scadenza di contratto, tutti gli altri membri dell’attuale rosa dell‘Inter verranno riconfermati per la prossima stagione. In realtà, secondo alcune indiscrezioni, da parte del club vi sarebbe la volontà a cambiare qualche interprete.

Oltre agli addi di Sensi, Klaassen, Cuadrado, Sanchez e Audero (probabile il rientro dal prestito alla Sampdoria), l’Inter potrebbe mettere in vendita Marko Arnautovic. L’attaccante austriaco, a differenza dei compagni appena citati, ha ancora un altro anno di contratto con i nerazzurri dopo essere tornato a Milano la scorsa estate.

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, l’Inter starebbe osservando altri profili per completare il reparto insieme a Taremi. L’ex Bologna nell’ultima stagione non ha fornito grandi garanzie sotto l’aspetto fisico e, in un’annata tanto ricca di impegni come la prossima, rischierebbe per diventare un punto debole dei nerazzurri.

Considerato il forte legame che si è instaurato con tutto l’ambiente, Arnautovic vorrebbe rimanere ed onorare il suo accordo sino alla scadenza della prossima estate. In assenza di offerte particolarmente allettanti, la dirigenza nerazzurra dovrà dunque convincere il calciatore a valutare l’addio e non ostacolare eventuali proposte in arrivo.