L’Inter blinda il terzo ‘Big’: ha firmato il rinnovo prima del derby

Non solo tanto mercato in casa Inter in vista della prossima estate, ma anche uno sguardo costantemente rivolto ai numerosi rinnovi da definire. Da mesi, ad esempio, il club nerazzurro lavora assiduamente ai nuovi contratti di Lautaro Martinez e Barella per riconoscere ai due calciatori l’ottimo lavoro svolto in queste ultime stagioni.

Altro prolungamento in dirittura d’arrivo è quello di Simone Inzaghi che una volta concluso il campionato incontrerà la dirigenza per discutere gli ultimi dettagli e depositare la nuova firma sul rinnovo al 2027. Lo scorso novembre, invece, erano stati definiti da parte del club i nuovi contratti di Marotta e Ausilio fino al giugno 2027.

Un ciclo che vedrà ancora protagonista anche Dario Baccin, braccio destro sul mercato del direttore sportivo nerazzurro. Il vice ds, come rivelato da Sky Sport, ha già prolungato il suo accordo con l’Inter fino al 2027, firmando il nuovo contratto prima del derby vinto per 1-2 lo scorso 22 aprile contro il Milan.