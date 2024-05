Offerta dalla Spagna per l’attaccante: l’Inter apre alla cessione

Inizia ad accendersi il mercato in uscita dell’Inter in vista della prossima estate. Com’è risaputo, il club nerazzurro a differenza degli anni scorsi non avrà l’obbligo di chiudere la prossima sessione in attivo, ma dovrà comunque fare affidamento sull’autofinanziamento.

Per investire in entrata, dunque, Marotta e Ausilio dovranno necessariamente incassare un tesoretto in entrata, possibilmente senza lasciare andare i titolarissimi. In questo senso, un assist ai nerazzurri potrebbe arrivare direttamente dalla Spagna.

Come riportato da Marca, di recente è spuntato l’interesse da parte del Valencia nei confronti di Martin Satriano. L’attaccante uruguaiano, oggi in prestito al Brest, rientra tra in quella rosa di calciatori che potrebbero consentire all’Inter di fare mercato in entrata senza cedere i propri pezzi pregiati. Un sondaggio da parte degli spagnoli è già stato fatto e la trattativa potrebbe decollare nelle prossime settimane.

Reduce da una grande stagione in Francia, il centravanti viene quotato sui 6 milioni di euro da Transfermarkt. Oltre agli stessi francesi che potrebbero trattare con l’Inter il riscatto di Satriano, anche in Italia il nome dell’attaccante si trova sul taccuino di diversi club.