Lukaku vede l’Inter nel suo futuro: parole di amore dopo l’Empoli

Romelu Lukaku aveva bisogno di una partita come quella contro l’Empoli. Da quando è tornato all’Inter, è stata la prima volta in cui si sono visti i guizzi che lo hanno reso devastante in passato. Ora che si è sbloccato, Big Rom spera di poter dare un grande contributo e di poter cambiare anche la sua sorte. Anche perché, almeno per il belga, non ci sono alternative.

Lo ha raccontato lo stesso Lukaku nel post-partita del Castellani. Intervistato da Dazn, questa è stata la risposta sul suo futuro:

“Ho sempre cercato di dare il massimo per l’Inter che mi ha dato l’opportunità di vincere un campionato molto importante due anni fa. Se dipendesse da me rimarrei all’Inter? Sì, ma ora devo solo fare il massimo per l’Inter”.

Parole d’amore verso i nerazzurri e un messaggio chiaro alla società, ma anche a se stesso. La dirigenza, infatti, sembra avere altri piani per il futuro del proprio attacco. Big Rom sa di essere in discussione, ma le sue parole sono chiare: nella sua testa c’è solo l’Inter. Ora che sembra essersi ritrovato, ha un mese e mezzo per far convincere i nerazzurri a puntare ancora su di lui.