Zhang lancia un segnale all’Inter: serve tranquillità

Contro l’Empoli, l’Inter è riuscita a ritrovare se stessa anche in Serie A. La vittoria non era scontata e anche il modo in cui è arrivata non è da sottovalutare: i nerazzurri hanno giocato meno bene di altre volte, ma sono riusciti a rimanere in partita. Tranquillità: è questo il concetto che vuole infondere il presidente Steven Zhang.

Come riferisce La Gazzetta dello Sport, è da interpretare in questo modo la sua presenza allo stadio Castellani. Il patron nerazzurro, infatti, non è solito muoversi con la squadra in trasferta, se non per partite di primo piano. L’obiettivo di Zhang non era solo far sentire la sua vicinanza alla squadra, ma anche cercare di tranquillizzare l’ambiente, troppo nevrotico nelle ultime partite di campionato.

L’Inter è attesa da un calendario di fuoco e non può fallire la qualificazione alla prossima Champions League. Per questo motivo ha bisogno di rimanere compatta e concentrata.