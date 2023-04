Cinque cose che abbiamo imparato da Empoli-Inter 0-3

1 di 6

L’ANALISI DI EMPOLI-INTER

Empoli-Inter 0-3 stupisce non solo per il risultato, ma anche per il modo con il quale i nerazzurri hanno ottenuto una vittoria che, in Serie A, mancava da un mese e mezzo. Gli uomini di Inzaghi, infatti, non hanno giocato la loro miglior partita, ma hanno comunque vinto in modo autoritario. Un evento rarissimo nella stagione interista. Ancora stupiti per quanto accaduto, andiamo a vedere le cinque cose che abbiamo imparato dal successo del Castellani.

