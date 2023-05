SM – C’è il rinnovo di Bastoni: l’annuncio a breve

La finale di Champions League è un risultato strabiliante, che porta anche soldi nelle casse dell’Inter e buone notizie per il futuro. In particolare, dal lato rinnovi: secondo SportMediaset, infatti, dovrebbe arrivare a breve l’annuncio del rinnovo di Alessandro Bastoni.

Il club e il giocatore avrebbero trovato l’accordo per il prolungamento di contratto: il difensore si legherà all’Inter fino al 2028, con uno stipendio da 5 milioni di euro a stagione, più bonus. Un’ottima notizia per tutto il mondo nerazzurro, che conta di concludere presto anche le trattative per Calhanoglu, Dzeko e De Vrij.

L’opinione di Passione Inter

Il giorno dopo la qualificazione alla finale di Champions League, l’Inter non potrebbe farsi regalo migliore: il rinnovo di Bastoni è un passo fondamentale per mantenere alte le ambizioni del club. Il difensore italiano ha giocato una grande partita ieri sera, confermando tutte le sue qualità anche in fase difensiva.