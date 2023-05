1 di 6

L’ANALISI DI INTER-MILAN

Inter-Milan 1-0 è già scolpita nella storia nerazzurra. La squadra di Inzaghi è in finale di Champions League, al termine di un doppio Euroderby dominato dall’inizio alla fine, grazie a due prestazioni magistrali. Un risultato incredibile, per un’autentica impresa che ha i colori del cielo e della notte. Con ancora l’euforia e l’adrenalina per ieri sera, andiamo a vedere le cinque cose che abbiamo imparato dal successo di San Siro.

