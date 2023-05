VIDEO – Onana da IMPAZZIRE: che ESULTANZA al gol di Lautaro!

L’Inter ha vinto meritatamente il doppio confronto con il Milan, ma ieri sera la tensione era comunque palpabile. Per questo motivo il gol di Lautaro Martinez è stata una liberazione per tutto il popolo nerazzurro. Anche per André Onana.

Il numero uno nerazzurro, infatti, si è lasciato andare ad un’esultanza molto appassionata, che conferma l’attaccamento all’Inter sviluppato in pochi mesi. E, d’altra parte, il popolo nerazzurro non può che ricambiare l’affetto. Guarda il video: