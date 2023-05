VIDEO – Inter-Milan, Dimarco CAPO ULTRÀ: fa partire i CORI!

L’Inter batte il Milan e conquista la finale di Champions League. Una gioia enorme per tutto il mondo nerazzurro e, ovviamente anche per i giocatori. Soprattutto, quando sei entrambe le cose, come nel caso di Federico Dimarco.

Ecco, allora, nel video qui sotto, l’esterno interista incitare la Curva Nord e cantare i cori insieme a lei. Un vero tifoso dell’Inter, prima ancora che un giocatore!