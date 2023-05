La coreografia a tutto stadio, una marea di ex interisti in tribuna. L’Inter di Simone Inzaghi regala una gioia infinita ai suoi tifosi, batte il Milan 1-0 e si qualifica alla finale di Champions League. Nelle scorse ore, si era diffusa l’indiscrezione secondo cui in Curva Nord ci sarebbe stato anche Marco Materazzi. La conferma è arrivata, ma l’ulteriore sorpresa è che non era solo: insieme a lui c’era anche Wesley Sneijder!

Qui di seguito un video che li ritrae festanti insieme: