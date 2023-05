Anche il presidente dell’Inter, Steven Zhang ha voluto commentare il successo dei nerazzurri ai microfoni di Mediaset e Sky Sport.

Queste le sue parole:

MEDIASET

RISULTATO – “Ad inizio stagione Lukaku mi aveva detto che saremmo potuti arrivare in finale. Io pensavo stesse scherzando, ma invece ci aveva visto bene”.

PROMESSA AI TIFOSI – “L’Inter ha una storia vincente. Noi sappiamo che questo club ha una storia di trofei e vittoria, quindi ogni singola partita è orientata a questo”.

INZAGHI – “Ogni stagione ha una sua storia e ci possono essere up and down. Inzaghi però ha una mentalità vincente ed è stato bravo a riportare la squadra sulla retta via”.

CITY O REAL – “Sappiamo che sono due grandi club. Noi arriviamo da un girone difficilissimo, quindi chiunque affronteremo sarà una finale fantastica”.

SKY SPORT

FINALE – “Siamo in finale di Champions, è qualcosa di incredibile che non accade in ogni stagione. Merito del tecnico e dello staff”.

VITTORIA – “Tutto è possibile, qualsiasi cosa può accadere in 90 minuti. Ci crediamo”.

ZHANG SENIOR – “Di sicuro ha visto la partita. Va a dormire tardi per vedere le partite e se non vinciamo mi mette pressione”.

GESTIONE – “Siamo al settimo anno, sono qui da quando ho 24 anni. Qui ci sono giocatori che non avevano mai giocato la Champions e ora abbiamo realizzato questo sogno. Abbiamo riportato l’Inter al top e finché saremo qui lavoreremo per mantenerla in questa posizione”.

MERCATO – “Il calciomercato serve sempre per migliorare. A volte dipende dalle opportunità che si hanno. I risultati dimostrano che a ogni calciomercato abbiamo lavorato bene. L’obiettivo sarà sempre costruire una squadra migliore”.

INZAGHI – “Sarà l’allenatore dell’Inter per tante stagioni. Inzaghi è speciale: è molto calmo in ogni tipo di contesto, che si vinca o che si perda resta pacato. E poi è l’unico che non mi chiede mai giocatori”.