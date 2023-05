Simone Inzaghi è intervenuto ai microfoni di Mediaset e Sky Sport per commentare la vittoria dell’Inter contro il Milan, che è valsa la finale di Champions League.

Queste le sue parole:

MEDIASET

IMPRESA – “Probabilmente nei prossimi giorni ci renderemo conto. Inizialmente per noi era un sogno, però ci abbiamo sempre creduto. Abbiamo fatto un percorso straordinario, con una semifinale in un derby c’è tantissima soddisfazione, bisogna fare i complimenti a questi ragazzi. Sono stati bravissimi, abbiamo fatto 4 derby da gennaio a stasera e vinti tutti e 4. Sono contento per loro perché è giusto che si godano serate del genere”.

VITTORIA – “Non posso promettere di vincerla, però io tempo addietro avevo detto che avremmo messo un impegno folle in ogni competizione. Dal 1 di aprile siamo arrivati al 16 maggio giocando ogni 48/72 ore. È stato un percorso intenso, abbiamo ottenuto due finali e rimesso un campionato in sesto”.

REAL O CITY – “Diciamo che sono due delle migliori squadre d’Europa. Io sono contento di quel che abbiamo fatto noi e ovviamente domani guarderò la partita con tanto interesse”.

SASSOLINI – “Io so chi c’è sempre stato e chi nel momento in cui c’era bisogno non c’era. Io so tutto, so quello che è successo in questi mesi. Ho la fortuna di avere uno staff meraviglioso con me e dei ragazzi che in questi 20 mesi mi hanno seguito per filo e per segno. È giusto che tutti insieme ci godiamo tutto questo”.

AMBIENTE – “Io sono orgoglioso di essere in questa società. Quando sono chiamato so cosa era successo all’Inter. 19 mesi fa mi era stato chiesto di arrivare agli ottavi di CL, ora questi ragazzi si sono superati passando da scontri difficilissimi in cui nessuno ci ha regalato niente. Ora il sogno finale è diventata realtà”.

SKY SPORT

STORIA – “Da domani ci renderemo conto di quello che abbiamo fatto. Un percorso lungo e difficile contro grandissime squadre, ma i ragazzi ci hanno creduto dal primo giorno. Abbiamo ancora tanti obiettivi e siamo anche riusciti a limitare gli infortuni. Domani ho dato il giorno libero, perché non riposavamo dal 1° aprile”.

FINALE – “Una grandissima soddisfazione. Questo traguardo è voluto e ottenuto con grande sacrificio. Ci credevo dal giorno del sorteggio, sapevamo fosse difficile, ma è una grande soddisfazione. Adesso siamo lì e faremo del nostro meglio. Chiunque arriverà in finale, l’Inter se la giocherà”.

DERBY – “Abbiamo fatto 4 derby in 4 mesi e li abbiamo vinti tutti. L’anno scorso ci erano costati trofei, e i ragazzi sono stati perfetti. Ora è giusto che ci godiamo una serata così”.