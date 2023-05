Un entusiasta Javier Zanetti ha commentato il successo dell’Inter contro il Milan, ai microfoni di Sky Sport.

Queste le parole del vicepresidente nerazzurro:

FINALE – “Grande emozione. Questo gruppo meritava questa opportunità dopo 13 anni. Aspettiamo l’avversario, ma quello che è stato fatto è molto importante”.

RIVALE – “Real o City? Sono entrambe avversari difficili. Eviterei il Real solo perché questa competizione sembra fatta per loro. Però a questo punto la cosa più importante è esserci. Affrontare un Derby in semifinale non è facile”.

LAUTARO – “Sono felicissimo per Lautaro. Sta facendo un percorso straordinario, è un riferimento importante. Ce lo teniamo stretto per ora. Poi vediamo. Adesso godiamoci la serata. Lui è molto contento qui, ha trovato la sua casa e la sua famiglia. Lui è molto contento di essere all’Inter e noi speriamo di tenerlo più a lungo possibile”

INZAGHI – “I complimenti vanno alla squadra e all’allenatore, che ha saputo reagire ai momenti di difficoltà. Ha parlato poco e ha dimostrato con i fatti di dimostrare questa finale”.