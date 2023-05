È il giorno di Inter-Milan, ritorno delle semifinali di Champions League. Gli uomini di Inzaghi vogliono conquistare una storica finale e stasera saranno sospinti dall’incitamento del proprio pubblico, pronti a dipingere completamente di nerazzurro gli spalti di un San Siro da record.

Come riferito da La Gazzetta dello Sport è prevista una coreografia imponente che coinvolgerà tutto lo stadio e che dovrebbe ricordare per spettacolarità quella già vista contro il Benfica nel ritorno dei quarti di finale.

Ma non è finita qui. La Curva Nord, infatti, conterà su un membro speciale per questa gara storica: a sospingere la squadra insieme agli ultras ci sarà anche Marco Materazzi. Un vero interista in mezzo al cuore della fede nerazzurra.