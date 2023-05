Ts – L’Inter cerca rinforzi in attacco: pronto il colpo alla Lautaro

L’attacco sarà uno dei grandi rebus della prossima stagione dell’Inter, ma la dirigenza nerazzurra non vuole farsi trovare impreparata e ha già individuato alcuni profili per il reparto offensivo. Ausilio e Baccin, in particolare, sono al lavoro su un’opportunità che ricorderebbe l’operazione Lautaro Martinez.

Secondo Tuttosport, infatti, i dirigenti interisti si sarebbero mossi in anticipo per Mateo Retegui, in modo da battere la concorrenza di altri club europei, con l’Eintracht Francoforte in testa. L’attaccante italo-argentino è stato visionato più volte e Ausilio ha ottenuto una sorta di “prelazione morale” dall’entourage del giocatore. In sostanza, Retegui comunicherà in anticipo all’Inter qualsiasi scelta sul suo futuro.

L’attaccante del Tigre costa attualmente circa 20 milioni di euro, ma l’Inter spera di riuscire ad abbassare la cifra inserendo nell’operazione Facundo Colidio, attualmente in prestito proprio al club argentino dai nerazzurri.

L’opinione di Passione Inter

Retegui rappresenterebbe una scommessa interessante, ma, appunto, sarebbe una scommessa. Anche lo stesso Lautaro Martinez ha avuto bisogno di un po’ di mesi di ambientamento prima di esplodere definitivamente in maglia nerazzurra. Da capire, dunque, se l’attaccante del Tigre sarà subito in grado di fare il titolare dell’Inter o se l’investimento su di lui richiederà comunque altri rinforzi nel reparto avanzato.