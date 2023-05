Biglietti finale Champions League: info, prezzi e modalità di vendita

L’Inter ha compiuto l’impresa, è tornata in finale di Champions League. Non succedeva dal 2010 e in pochi credevano potesse succedere in questa stagione. A Istanbul, i nerazzurri proveranno ad alzare la Coppa dalle Grandi Orecchie per la quarta volta nella propria storia.

Un evento storico per tutto il popolo nerazzurro, che di certo non vorrà far mancare il proprio sostegno alla squadra di Inzaghi. Di seguito, allora, tutte le informazioni sui biglietti per assistere alla partita dal vivo.

La prima fase della vendita dei biglietti si è chiusa lo scorso 28 aprile, ed è stata gestita dalla UEFA attraverso il proprio sito. I tagliandi, divisi in quattro categorie, saranno venduti attraverso un sistema di lotteria.

Queste le fasce di prezzo:

Categoria 4 : €70

: €70 Categoria 3 : €180

: €180 Categoria 2 : €490

: €490 Categoria 1: €690

I candidati prescelti saranno avvisati via e-mail e potranno acquistare fino a due biglietti nella categoria di prezzo assegnata.

Inoltre, 40mila biglietti saranno a disposizione dei due club, 20 mila ciascuno. Le modalità di vendita e assegnazione dei biglietti riservati ai tifosi delle squadre finaliste sarà concordato con i club interessati. Pertanto, bisognerà aspettare eventuali comunicazioni dell’Inter nei i prossimi giorni.

Probabile che i biglietti possano essere collegati anche a dei pacchetti viaggio. In ogni caso, va segnalato come i voli per Istanbul abbiamo subito un’immediata impennata nei prezzi, subito dopo il fischio finale di Inter-Milan.

I biglietti rimanenti saranno riservati alla struttura organizzativa locale, alla UEFA, alle associazioni affiliate alla Uefa, ai partner commerciali e alle emittenti.