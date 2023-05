La CLAMOROSA PROFEZIA di Nagelsmann sull’Inter in Champions League

L’Inter ha battuto il Milan in un doppio Euroderby dominato ampiamente. Un grande risultato, che riporta i nerazzurri in finale di Champions League, un traguardo insperato a inizio stagione. Eppure c’era chi come Simone Inzaghi, ci credeva fin dall’inizio. E non solo.

Al termine della fase a gironi, a novembre, anche Julian Nagelsmann sembrava esserne convinto. Al tempo allenatore del Bayern Monaco, avversario dell’Inter, fu molto chiaro sulle possibilità nerazzurre di arrivare fino in fondo nella fase eliminatoria. Queste l’incredibile profezia del tecnico tedesco:

“Penso possano fare parecchia strada in Europa. Se passi così un girone tanto duro, sei necessariamente tra le favorite per la vittoria finale“.