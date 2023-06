Scoppia il caso arbitro per la finale di Champions League e nelle prossime ore potrebbe consumarsi un clamoroso colpo di scena. Il direttore di gara designato per la sfida tra Inter e Manchester City Szymon Marciniak è al centro di una bufera che potrebbe portare l’UEFA a sostituirlo in vista della sfida di Istanbul.

Come riferisce Sky Sport, è stata segnalata la partecipazione di Marciniak ad una manifestazione di estrema destra organizzata dal leader Mentzen, noto per le sue posizioni omofobe e antisemite. L’UEFA ha fatto sapere di aver chiesto chiarimenti urgenti e “di aver preso molto seriamente la questione, sottolineando come Uefa stessa e l’intera comunità calcistica siano totalmente contrari alle idee propugnate dal gruppo in questione”.