A caccia di un erede di Milan Skriniar e di forze fresche per una difesa da ringiovanire, l’Inter potrebbe approfittare della lunga lista di calciatori in partenza dal Chelsea per cogliere una grande opportunità di mercato, visti anche i rapporti consolidati tra le società.

Secondo quanto riferisce il britannico Evening Standard gli uomini mercato nerazzurri stanno spingendo per arrivare a Trevoh Chalobah, difensore classe ’99 già inseguito la scorsa estate fallendo però il tentativo di portarlo via da Londra in prestito. Lo stesso quotidiano parla di una valutazione da 25 milioni di sterline (circa 29 milioni di euro) che l’Inter sembra disposta ad accontentare, mentre il giocatore sta seriamente considerando l’addio per trovare un nuovo club in cui giocare con continuità in vista anche dell’Europeo 2024.

L’opinione di Passione Inter

Chalobah ha firmato un lungo contratto fino al 2028 con un opzione di un anno ma la sua situazione al Chelsea è cambiata quest’anno, non riuscendo a fare quel salto di qualità che ci si aspettava anche a causa dei tanti problemi del club in questa stagione. Difensore duttile, con buone doti atletiche e abituato a partecipare alla costruzione della manovra, ha tutte le caratteristiche per interpretare con buoni risultati il ruolo di braccetto in una difesa a 3. Non è il primo nome che segnaleremmo come possibile erede di Skriniar, ma deve ancora esplodere e dalla Premier diversi calciatori si sono consacrati poi in Italia. PS: era stato Lukaku a consigliarlo all’Inter un anno fa…