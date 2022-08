L’Identikit di Trevor Chalobah, il nuovo nome per la difesa dell’Inter

Scopriamo che tipo di difensore è l'inglese

Pietro Magnani

Il nome nuovo per la difesa dell'Inter è Trevor Chalobah, 23 enne centrale inglese. Chalobah, che nonostante grandi doti fisiche non sta trovando grande spazio al Chelsea, sarebbe sicuramente un colpo importante per la retroguardia nerazzurra, specie se dovesse arrivare in prestito. E si sa, dopo le operazioni degli ultimi anni, i rapporti tra l'Inter ed i Blues sono ottimi. Andiamo quindi a scoprire che tipo di difensore è Trevor Chalobah.

Chalobah si è formato completamente nelle giovanili del Chelsea, facendo tutta la trafila del vivaio. Nel 2018 è stato mandato a farsi le ossa in Championship, prima nell'Ipswich Town e la stagione successiva nell'Huddersfield. Nel 2020/2021 altro prestito, questa volta in Francia, al Lorient. In tutte le sue avventure lontano da Londra, Chalobah ha dimostrato grandi doti fisiche e di corsa, mostrandosi rapido nella lettura e nelle chiusure nonostante la sua stazza (1 metro e 90). Dotati di ottimi piedi, nonostante non sia il regista difensivo puro tanto caro ad Inzaghi, ha un buon fiuto per il goal quando si spinge in avanti sui calci da fermo ed è preciso nei passaggi.

Nella scorsa stagione, nonostante il poco spazio dal primo minuto, si è fatto valere, dimostrandosi competitivo anche in un campionato d'altissimo livello come la Premier League. Con l'arrivo a Londra di Koulibaly però le sue possibilità di ottenere una maglia da titolare si sono ridotte parecchio, perciò l'ipotesi di vederlo a Milano in prestito stanno salendo di ora in ora. Con lui la difesa acquisterebbe senza dubbio fisicità e freschezza, ma forse non si risolverebbe il problema del vice De Vrij, che in caso di necessità potrebbe essere sostituito da Skriniar o Bastoni. Resta comunque un giocatore dal buon tocco di palla che, con il tempo, potrebbe anche adattarsi al ruolo di perno centrale.

STAGIONE 2021/2022

PRESENZE: 31

MINUTI GIOCATI: 2335

CARTELLINI: 4 (gialli)

GOAL: 4

ASSIST: 1

TOCCHI: 73,7

PRECISIONE PASSAGGI: 91%

FALLI COMMESSI A PARTITA: 0,9

DUELLI AEREI VINTI: 54%

PALLONI INTERCETTATI A PARTITA: 0,9

TACKLE RIUSCITI A PARTITA: 2