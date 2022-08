Mercato – Inter, rifiuto finale al PSG per Skriniar? Si lavora sul rinnovo

Potrebbe essere stata una giornata decisiva per il futuro e la permanenza di Milan Skriniar all' Inter . Secondo quanto riportato dall'esperto di mercato Gianluca Di Marzio infatti, il PSG, ancora una volta, avrebbe provato a tirare sul prezzo, senza ritoccare al rialzo l'offerta iniziale presentata ormai due mesi fa.

Secondo Di Marzio , ci sarebbe stato un incontro tra l'Inter e gli uomini mercato del PSG per parlare di Milan Skriniar. I francesi però, pensando che forse col finire del mercato l'Inter si sia ammorbidita, avrebbero presentato la medesima offerta di giugno: 50 milioni più bonus. L'Inter ha rifiutato senza esitazione, non avendo intenzione di privarsi di una delle sue colonne a prezzo di saldo.

Considerando che in molte fonti francesi ieri sostenevano questa sarebbe stata l'ultima offerta formale per lo slovacco, c'è la concreta possibilità che il difensore resti a Milano. La telenovela si è forse, finalmente per i tifosi, avviata ad una gradita conclusione. Addirittura, secondo Fabrizio Romano , già nei prossimi giorni dovrebbero essere intavolati i discorsi per il rinnovo del contratto tra l'Inter e Skriniar. Sospiro di sollievo, finalmente?

Secondo Fabrizio Biasin, intervenuto nella diretta di Calciomercato.it, qualche rischio c'è ancora. L'Inter infatti non si può permettere di dire no ad offerte indecenti. Secondo il giornalista, questa cifra irrifiutabile si attesterebbe intorno agli 80 milioni, importo lontanissimo per ora dalle proposte del PSG. Sul rinnovo poi non è ottimista come Romano o Di Marzio: resta una questione spinosa portare un giocatore del genere con un solo anno rimasto di contratto. Il ragazzo è molto attaccato alla maglia è ha dimostrato di voler restare, ma ci vorrà un netto ritocco al rialzo dopo le proposte faraoniche allo slovacco fatte dal PSG...