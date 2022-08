ULTIM’ORA – Steven Zhang toglie Milan Skriniar dal mercato!

Sospiro di sollievo per tutto l'ambiente

Il peggio è passato. Come riportato da più fonti infatti, Milan Skriniar , nonostante la serratissima corte del PSG durata mesi, rimarrà all'Inter.

Come riportato infatti da Sky, La Gazzetta dello Sport, Fabrizio Biasin e tutte le fonti di mercato più vicine all'Inter, Steven Zhang, presente alla rifinitura di questa sera a San Siro, avrebbe deciso definitivamente di togliere Milan Skriniar dal mercato. Niente da fare per il PSG quindi e sospiro di sollievo per Inzaghi ed i tifosi nerazzurri: il muro resta a Milano.