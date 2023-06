Sarà uno degli “ambasciatori” dell’Inter nella finale di Champions League che si giocherà nella sua Turchia. Hakan Calhanoglu ha un grande sogno, nel quale crede dall’inizio di questa sua avventura nerazzurra. E lo racconta in una intervista pubblicata da Mediaset Infinity.

“Ricordo il mio primo giorno all’Inter quando arrivai dal Milan. Tutti sapevano che non era un passo facile per me, ma posso dire che la società e i miei compagni di squadra mi hanno accolto benissimo con grande cuore fin dal primo giorno sono stato molto felice qui – racconta Calha che poi si sofferma sulla sfida al Manchester City -. Sono molto vicino al mio sogno, è normale che si sogni un po’. Devo essere sincero, sapevo che avremmo potuto raggiungere la finale. Voglio essere il primo calciatore turco a vincere la Champions League e giocheremo ad Istanbul, il mio paese, e spero che il sogno diventi realtà”. E lo sperano anche i tifosi dell’Inter.