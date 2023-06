Se la Champions League è la competizione dei dettagli, per la finale a maggior ragione non si può lasciare niente al caso. L’UEFA viene dunque in soccorso dei migliaia di professionisti dell’informazione che saranno impegnati nel racconto della grande notte del 10 giugno, ma anche dei semplici tifosi che vogliono far bella figura con gli amici facendo finta di conoscere alla perfezione ogni giocatore in campo, pubblicando sul proprio sito una lista di nomi dei calciatori che scenderanno in campo e le relative pronunce corrette.

O almeno quelle che l’UEFA ritiene corrette. Questo il risultato:

MANCHESTER CITY

Nathan Aké – Nah-than A-kay

Kevin De Bruyne – De Bruh-ner

Rúben Dias – Roo-ben Dee-ash

Ederson – Ed-air-sun

İlkay Gündoğan – Ill-kye Gun-doe-wan

Erling Haaland – Erling Har-land (o almeno così è come lo pronuncia lui, scrive l’UEFA)

Aymeric Laporte – Em-eric La-port

Riyad Mahrez – Ree-ad Mah-rez

INTER

Francesco Acerbi – A-chair-be

Marcelo Brozović – Brozovitch

Hakan Çalhanoğlu – Chal-han-oh-loo

Stefan de Vrij – Duh-vray

Edin Džeko – Ed-een Jecko

Roberto Gagliardini – Gal-yar-deenee

Samir Handanovič – Handanovitch

Henrikh Mkhitaryan – Hen-reekh M’kee-tar-ee-yan

Milan Škriniar – Mee-lan Shkreen-yar