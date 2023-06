1 di 2

Giorni importanti per il mercato dell’Inter che scalda i motori in vista di un’estate in cui si preannuncia un’attività molto intensa. La concentrazione è sulla finale di Champions League chiaramente, ma nel frattempo iniziano grandi manovre a partire dai big da confermare in rosa.

Intercettato da DAZN, l'agente Federico Pastorello è tornato a fare il punto su due suoi assistiti: "Acerbi vuole restare all'Inter e non rientra nei piani della Lazio" ha esordito il procuratore preannunciando nuovi contatti tra le società per trovare un punto d'incontro per il riscatto del cartellino del difensore che, a quota 4 milioni di euro, rimane troppo oneroso. Quindi su de Vrij, in scadenza di contratto: "Del rinnovo parleremo al termine della stagione". L'offerta nerazzurra sul piatto c'è già, l'olandese ha valutato altre proposte ma al momento nessuna sembra averlo convinto. Giorni decisivi. Mentre nel frattempo attenzione alle ultime novità su Brozovic.